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تعليم

التعليم تنظم مؤتمرًا صحفيًا عن استعدادات بدء العام الدراسي الجديد .. غدًا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:07 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الاثنين ، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بإستعدادات العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن يتم عقد هذا المؤتمر بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم ومسئولي المديريات التعليمية ، وذلك وسط السماح بحضور مكثف من ممثلو وسائل الاعلام المختلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، حيث قد وافق المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي على أن تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).

أما الفصل الدراسي الثاني فتبدأ الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، وتبدأ الدراسة بالصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.

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