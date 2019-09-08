التعليم تنظم مؤتمرًا صحفيًا عن استعدادات بدء العام الدراسي الجديد .. غدًا

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الاثنين ، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بإستعدادات العام الدراسي الجديد.



ومن المقرر أن يتم عقد هذا المؤتمر بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم ومسئولي المديريات التعليمية ، وذلك وسط السماح بحضور مكثف من ممثلو وسائل الاعلام المختلفة.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، حيث قد وافق المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي على أن تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).



أما الفصل الدراسي الثاني فتبدأ الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، وتبدأ الدراسة بالصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.