شعبة الذهب تنصح بالشراء قبل زيادة الأسعار.. فيديو

قال رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، تعليقا على تراجع سعر الذهب 13 جنيها على مدار يومين، إنه خلال الثلاثة أشهر الماضية كان سعر الذهب فى تزايد حتى هبط فجأة يوم الجمعة الماضي.



وتابع عباس خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" عبر قناة "دى إم سى": "أعتقد بنسبة كبيرة إن سعر الذهب سيعاود الإرتفاع مرة أخرى وما تم ما هو إلا حركة من المستثمرين فى البورصة لتحقيق مكاسب كبيرة".



ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحة للمواطنين بضرورة شراء الذهب فى هذا التوقيت واستغلال الإنخفاض الكبير فى الأسعار قبل أن يعاود الإرتفاع مرة أخرى.



كان المعدن النفيس شهد تقلبات كبيرة عالميا ومحليا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث انخفض الذهب بشكل كبير صباح الجمعة ليهبط الذهب عالميا أدنى من 1500 دولار للأوقية مسجلا 1498 دولار، إلا أنه فى التعاملات المسائية عاود لصعود لساعات قليلة، ثم هبط مرة أخرى مستقرا عند 1505 دولارات.