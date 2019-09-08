حلمي طولان يعلق على مستوى ميتشو وديسابر.. فيديو

أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق، أن الحكم على ميتشو وديسابر مدربي فريقي الزمالك وبيراميدز الآن أمر سابق لأوانه.



وقال طولان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " لا يمكن الحكم على ميتشو وديسابر الأن، فهم مازلوا يحتاجون وقت أكبر.



وتابع: ميتشو رائع في الأداء الجماعي، وهذا الأمر ظهر في مباراة الاتحاد السكندري.



واختتم: "الفريق الذي يمتلك الحلول الجماعية أسهم فوزه أكبر بالمباريات".

