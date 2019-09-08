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رياضة

تعليق ناري من حلمي طولان على عودة شيكابالا للزمالك.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:53 ص
محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق شيكابالا
حسن العمدة
أشاد حلمي طولان المدير الفني السابق لـ الزمالك، بصفقة انضمام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "شيكابالا صفقة العمر للزمالك ولجماهير النادي"، مشيرًا إلى أن شيكابالا موهوب جيله ويملك قدرات فنية عالية جدًا.

وواصل أن شيكابالا قلب الموازين في مباراة الزمالك والاتحاد بنصف نهائي كأس مصر ونجح في تغيير شكل الفريق الأبيض، معترفًا بأن اللاعب مازال غير جاهز بدنيًا ويحتاج لأسبوعين على الأقل.

وتابع أن شيكابالا بات حريصًا على آداء الدور الدفاعي، رغم أن اللاعب المهاري عادة لا يجيد الالتزام بالجوانب الدفاعية.

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