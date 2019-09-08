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مدير تطوير مستشفى سمالوط النموذجي يوضح أهمية المشروع

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:11 ص
مستشفى سمالوط
مستشفى سمالوط
حمزة شعيب
أكد المهندس أحمد حسن، مدير مشروع مستشفى سمالوط النموذجي، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، علق اليوم على عدم وجود عمال في تطوير المستشفى، قائلًا: "مفيش وقت نضيعه".

وتابع "حسن"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رئيس الوزراء قصد من هذا التعليق، ضرورة عدم تعطيل العمل في تطوير المستشفى، بسبب زيارته، لافتَا إلى أن مستشفى سمالوط ستكون مستشفى نموذجية، بمعنى وجود فيها كافة التخصصات بدون أدنى زيادة في تكلفة العلاج.

ونوه إلى أن هذه المستشفى قريبة من محور سمالوط الذي ينفذ الآن، وهذا يعطي ميزة كبيرة لموقع المستشفى، خاصة أنها تقع بالقرب من الكثير من القرى في مركز سمالوط.

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