نهائي كأس مصر.. حلمي طولان يحذر لاعبي الزمالك من ثنائي بيراميدز

أكد حلمي طولان، مدرب الزمالك السابق، أن نهائي كأس مصر مباراة في غاية الصعوبة على فريقين الزمالك وبيراميدز.‏



وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك تكافؤ كبير ‏على مستوى العناصر بين الفريقين، وكلاهما يملكان فرص للتتويج ويضمان نجوم على أعلى مستوى".‏



واختتم: "بيراميدز لديه ميزة متخوف منها وهى عنصر السرعة، فلديهم لاعبون على الأطراف سواء دفاعيا أو هجوميا ‏تمتاز بالسرعة وأكثر تفوقا من الزمالك وهذا مكمن الخطورة مع عبدالله السعيد وجون أنطوي".‏

