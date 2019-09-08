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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس مصر.. حلمي طولان يحذر لاعبي الزمالك من ثنائي بيراميدز

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:50 ص
عبدالله السعيد وجون
عبدالله السعيد وجون أنطوي
حسن العمدة
أكد حلمي طولان، مدرب الزمالك السابق، أن نهائي كأس مصر مباراة في غاية الصعوبة على فريقين الزمالك وبيراميدز.‏

وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك تكافؤ كبير ‏على مستوى العناصر بين الفريقين، وكلاهما يملكان فرص للتتويج ويضمان نجوم على أعلى مستوى".‏

واختتم: "بيراميدز لديه ميزة متخوف منها وهى عنصر السرعة، فلديهم لاعبون على الأطراف سواء دفاعيا أو هجوميا ‏تمتاز بالسرعة وأكثر تفوقا من الزمالك وهذا مكمن الخطورة مع عبدالله السعيد وجون أنطوي".‏

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