نهائي كأس مصر.. حلمي طولان يحذر لاعبي الزمالك من ثنائي بيراميدز

أكد حلمي طولان، مدرب الزمالك السابق، أن نهائي كأس مصر مباراة في غاية الصعوبة على فريقين الزمالك وبيراميدز.
وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك تكافؤ كبير على مستوى العناصر بين الفريقين، وكلاهما يملكان فرص للتتويج ويضمان نجوم على أعلى مستوى".
واختتم: "بيراميدز لديه ميزة متخوف منها وهى عنصر السرعة، فلديهم لاعبون على الأطراف سواء دفاعيا أو هجوميا تمتاز بالسرعة وأكثر تفوقا من الزمالك وهذا مكمن الخطورة مع عبدالله السعيد وجون أنطوي".
وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك تكافؤ كبير على مستوى العناصر بين الفريقين، وكلاهما يملكان فرص للتتويج ويضمان نجوم على أعلى مستوى".
واختتم: "بيراميدز لديه ميزة متخوف منها وهى عنصر السرعة، فلديهم لاعبون على الأطراف سواء دفاعيا أو هجوميا تمتاز بالسرعة وأكثر تفوقا من الزمالك وهذا مكمن الخطورة مع عبدالله السعيد وجون أنطوي".