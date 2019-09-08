حلمي طولان: شيكابالا لا يقل عن الخطيب وحسن شحاتة

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.



وأضاف طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن شيكابالا لا يقل بأي حال من الأحوال عن لاعبين كبار مثل حسن شحاتة ومحمود الخطيب.



واختتم أن شيكابالا لا يحتاج معاملة خاصة لكن على المدرب أن يعلم مفاتيح شخصية كل لاعب معه حتى يتعامل معهم بالشكل الأمثل.