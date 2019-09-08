حلمي طولان: الزمالك الأقرب من لقب الكأس لهذا السبب

عدد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، دوافع الأبيض للتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز.‏



وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك لديه أكثر من ‏دافع للتتويج بالكأس، أولًا تعويض جماهير بعدما فقد بطولة الدوري، كذلك الحفاظ على هذه البطولة التي يحتكرها بشكل ‏كبير، كما أن هناك دافعا ماديا، فمازال هناك لاعبين لديهم مستحقات".‏



وأكمل : "الجماهير سيكون لها تأثير كبير على أداء لاعبي الزمالك، لكن نتيجة الفريقين بالدوري لن يكون لها تأثير، فهذه ‏مباراة نهائية"، مختتمًا الزمالك مطالب أمام جماهيره أن يتوج بالكأس.

