حلمي طولان: الزمالك الأقرب من لقب الكأس لهذا السبب

عدد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، دوافع الأبيض للتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز.
وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك لديه أكثر من دافع للتتويج بالكأس، أولًا تعويض جماهير بعدما فقد بطولة الدوري، كذلك الحفاظ على هذه البطولة التي يحتكرها بشكل كبير، كما أن هناك دافعا ماديا، فمازال هناك لاعبين لديهم مستحقات".
وأكمل : "الجماهير سيكون لها تأثير كبير على أداء لاعبي الزمالك، لكن نتيجة الفريقين بالدوري لن يكون لها تأثير، فهذه مباراة نهائية"، مختتمًا الزمالك مطالب أمام جماهيره أن يتوج بالكأس.
وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك لديه أكثر من دافع للتتويج بالكأس، أولًا تعويض جماهير بعدما فقد بطولة الدوري، كذلك الحفاظ على هذه البطولة التي يحتكرها بشكل كبير، كما أن هناك دافعا ماديا، فمازال هناك لاعبين لديهم مستحقات".
وأكمل : "الجماهير سيكون لها تأثير كبير على أداء لاعبي الزمالك، لكن نتيجة الفريقين بالدوري لن يكون لها تأثير، فهذه مباراة نهائية"، مختتمًا الزمالك مطالب أمام جماهيره أن يتوج بالكأس.