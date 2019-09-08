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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمي طولان: الزمالك الأقرب من لقب الكأس لهذا السبب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:33 ص
جمهور الزمالك
جمهور الزمالك
حسن العمدة
عدد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، دوافع الأبيض للتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز.‏

وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك لديه أكثر من ‏دافع للتتويج بالكأس، أولًا تعويض جماهير بعدما فقد بطولة الدوري، كذلك الحفاظ على هذه البطولة التي يحتكرها بشكل ‏كبير، كما أن هناك دافعا ماديا، فمازال هناك لاعبين لديهم مستحقات".‏

وأكمل : "الجماهير سيكون لها تأثير كبير على أداء لاعبي الزمالك، لكن نتيجة الفريقين بالدوري لن يكون لها تأثير، فهذه ‏مباراة نهائية"، مختتمًا الزمالك مطالب أمام جماهيره أن يتوج بالكأس.

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