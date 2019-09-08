منسق التأمين الصحى: تسجيل أكثر من 400 ألف مواطن فى المنظومة الجديدة حتى الآن

قال الدكتور أيمن رخا، منسق ميداني لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، إن المنظومة تهدف لحماية الشعب المصري من الخوف من تكلفة علاج أي مرض، وتوفر تغطية تأمينية صحية كاملة للأسرة، موضحا أنه تم تسجيل أكثر من 400 ألف مواطن في المنظومة، بنسبة 52% من مواطني بورسعيد.



وتابع "رخا"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة الجديدة تؤكد أن النظام الصحي في مصر يسير وفقَا لآليات جيدة نحو الأفضل.



ونوه إلى أن المنظومة قامت بإجراء ما يقرب من 4600 عملية في بورسعيد، منها بعض العمليات لم تكن موجودة من قبل في المحافظة، مثل عملية زراعة القرنية، وقسطرة القلب للأطفال، وهذه العمليات لم تكلف أصحابها أي أموال.



وأشار إلى أن القائمين على المنظومة يعملون على تجاوز أي عقبات تقف أمام المنظومة الجديدة، في إطار السعي لتطبيقها في بورسعيد، في الصورة الآنية، وتعميم التجربة فيما بعد في المحافظات.



وأردف أن التسجيل في المنظومة كان به بعض المشاكل في البداية، ولكن تم إزالة هذه العقبات وتذليلها بصورة كبيرة، معقبًا: "الحمد لله التسجيل في المنظومة دلوقتي مش بياخد أكثر من 4 دقائق".



وتابع أن المواطن في بداية تطبيق المنظومة لم يكن على دراية بكيفية الحصول على الخدمة الطبية، لافتَا إلى أنه تم تخطي أكثر من 90% من مشاكل المنظومة في الفترة التجريبية.



وأردف أن المنظومة الجديدة تصل إلى المواطن بصورة مباشرة، لشرح أهمية المنظومة الجديدة له، وهو ما أنعكس على كثافة التسجيل، لافتَا إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة اشتراك علاج غير القادرين، بينما الشخص القادرة سيخصم 1% من راتبه على كل فرد من أسرته للإشتراك في المنظومة الجديدة، وفي حال إذا كانت زوجته لا تعمل فسيتم خصم 3% من دخل الزوج للزوجة فقط.