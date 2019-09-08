حلمي طولان: مصطفى محمد مستقبل مصر فى الهجوم.. فيديو

قال حلمي طولان، مدرب الزمالك السابق، إن مصطفى محمد هداف الأبيض العائد لصفوف الفريق سيكون هداف منتخب مصر القادم.



وأضاف طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : أتوقع أن يشارك مصطفى محمد اليوم كأساسي أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.



وتابع: مصطفى محمد يمتلك قوة بدنية كبير ويجيد التعامل مع الكرات من مختلف الأوضاع.



واختتم: أتوقع أن سيقود اللاعب منتخب مصر هجوميا في السنوات المقبلة.

