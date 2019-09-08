حلمي طولان: عبد الله جمعة الأصلح للمشاركة في نهائي الكأس

قال حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، إن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض أكثر جاهزية من محمد عبد الشافي للمشاركة بنهائي الكأس.



وأضاف طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عبد الله جمعة أكثر جاهزية من عبد الشافي، وهو الأقرب للمشاركة والأنسب لخوض هذه المباراة الهامة".



وتابع: "عبد الله يمتلك سرعات وهذا سيفيد الزمالك لأن بيراميدز يملك سرعات أيضًا"، مختتمًا بمطالبة ظهيري الزمالك بعدم اللجوء إلى الهجوم معًا.