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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس مصر .. مدرب الزمالك السابق: طارق حامد يستطيع إيقاف عبد الله السعيد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:36 ص
طارق حامد
طارق حامد
حسن العمدة
أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق، أنه من السهل على طارق حامد لاعب الزمالك، إيقاف خطورة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، خلال مباراة الفريقين اليوم في كأس مصر.

قال طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن عبد الله السعيد لاعب مميز وقادر بتمريرة واحدة على أن يجعل فريقه في موقف خطورة أمام مرمى المنافس، مضيفا أنه يحب طريقة لعبه.

وتابع أن مستوى السعيد في الفترة الأخيرة كان أقل من آداءه الذي يظهر به منذ موسمين أو ثلاثة، خاصة مع منتخب مصر.

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