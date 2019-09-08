أحمد فتحى يوجه رسالة لـ ملك الحركات في عيد ميلاده الـ 43

هنأ أحمد فتحى لاعب النادى الأهلي صديقه محمد بركات لاعب القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ43.



ونشر أحمد فتحى صورة له مع محمد بركات عبر إنستجرام وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانت طيب ياكابتن مصر اخويا وحبيبي واجدع صاحب في الدنيا".



لعب بركات مع الأهلي مرتين فى كأس العالم للأندية، وفاز ببطولة الدوري العام 6 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى 5 مرات.



وسبق لبركات الفوز بالدوري والكأس مع الإسماعيلى، واحترف فى السعودية فى أهلى جدة وقاده للفوز بكأس الأندية العربية، كما خاض تجربة احترافية أخرى فى العربى القطرى.