ثقافة الإسكندرية تحيي ذكرى فنان الشعب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة اللقاء الشهري لجماعة الأدب العربي ببيت ثقافة رشدي بفرع الإسكندرية، تناول أعمال فنان الشعب سيد درويش، في ذكرى وفاته، 10 سبتمبر 1923.



تحدث خلاله الشاعر محمد رطيل عن نشأة فنان الشعب سيد درويش وتاريخه الوطني، وتناول المؤرخ الفني عصام محمود الأعمال الفنية لدرويش من أغاني وألحان ظلت باقية في الأذهان حتى وقتنا الحالي.



أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان" كيف يهتم أبنائنا بصحتهم الجسدية والنفسية" تحدثت خلالها د. مريم منير عن ضرورة غرس العادات الصحية السليمة في الأبناء و تعزيز صحتهم النفسية بأن يكون ولي الأمر قدوة لهم، إلى جانب تشجيعهم على المشاركة فى العمل التطوعي وممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم، بالإضافة لتنفيذ ورشة عمل مشاهد رسوم متحركة بمرسم الطفل تحت إشراف أخصائي الفنون التشكيلية.



وفي قصر ثقافة الشاطبي نظم قسم التمكين الثقافي بالفرع لقاء بعنوان "تكنولوجيا التعليم.. الاتاحة والتمكين لذوي الإحتياجات الخاصة" تحدث خلالها حسين عاشور - المدرس بمدرسة النور للمكفوفين، عن دور الدولة المبذول تجاه ذوي الإحتياجات الخاصة و إصدار قانون 10 لسنة 2018، ومشروع الدمج في المدارس.



نظم قصر ثقافة الأنفوشي لقاء بعنوان "لغتنا العربية ولحظات بين الازدهار والانكسار"، أداره د. حسن محمود، بحضور كل من الكاتب أحمد إبراهيم ود. محمد شمس، تحدثا خلاله عن تاريخ اللغة العربية وموقعها بين لغات العالم، والتحديات التي تواجه لغة الضاد، وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة تصميم مقلمة بمناسبة العام الدراسي الجديد باستخدام عصا الآيس كريم، البورو جليتر، وعلب من الصفيح، بينما أقام مرسم الفنون التشكيلية ورشة لتعليم أساسيات رسم البورتريه.



أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة لتعليم التظليل بمرسم الفنون التشكيلية.