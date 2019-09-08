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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لأول مرة.. الكندية بيانكا اندريسكو تتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
أ ش أ
توجت الكندية بيانكا اندريسكو لأول مرة في مسيرتها ببطولة أمريكا المفتوحة لتنس السيدات، البطولة الختامية لبطولات جراند سلام الأربع الكبرى، عقب تغلبها على الامريكية المخضرمة سيرينا ويليامز بمجموعتين دون رد.

واستطاعت اللاعبة الكندية، صاحبة ال١٩ عاما والمصنفة ١٥ عالميا فى الفوز على المخضرمة الامريكية ، صاحبة ال37 عاما والمصنفة 8 عالميا ، بمجموعتين بواقع 6-3 و7-5

وخاضت بيانكا اليوم أول نهائي في مسيرتها الاحترافية في البطولات الأربع الكبرى، وذلك في رابع مشاركة لها في الجدول الرئيسي لأي بطولة في الجراند سلام، وهو إنجاز سبق وأن تحقق مرة واحدة من قبل عبر اليوغسلافية مونيكا سيليتش في رولان جاروس عام 1990.

وتعد أندريسكو أول كندية تتوج ببطولة في جراند سلام وثاني كندية تصل إلى نهائي بطولة في الجراند سلام في العصر الحديث منذ أوجيني بوشارد في ويمبلدون عام 2014.

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