وليد سليمان: حسام عاشور تاريخ

كشف وليد سليمان لاعب الأهلي، عن رأيه في زميله وقائد الفريق حسام عاشور، مؤكدًا أنه لا يختلف عليه أي مدير فني سواء محلي أم أجنبي.



وقال وليد سليمان خلال مداخلة هاتفية أجراها خلال الحوار مع حسام عاشور على قناة الأهلي: "عاشور شخصية كبيرة ومُشرفة، وأنا سعيد جدًا أنني زاملته في الملعب مثل تريكة ومتعب وجمعة وغالي، فعاشور يكسر أرقامًا كثيرة وكبيرة جدًا".



وتابع وليد سليمان: "حسام عاشور مفيد جدًا للفريق ومر عليه مدربون كثيرون مصريون وأجانب، ولم يختلفوا عليه، الأجانب لا يجاملون وكلهم أجمعوا على دوره الكبير في الملعب".



واختتم حديثه: "حسام عاشور هو التاريخ.. التاريخ يجلس حاليًا معك في الاستوديو".

