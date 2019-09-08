ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد سليمان: حسام عاشور تاريخ

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:09 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
أحمد هاني
كشف وليد سليمان لاعب الأهلي، عن رأيه في زميله وقائد الفريق حسام عاشور، مؤكدًا أنه لا يختلف عليه أي مدير فني سواء محلي أم أجنبي.

وقال وليد سليمان خلال مداخلة هاتفية أجراها خلال الحوار مع حسام عاشور على قناة الأهلي: "عاشور شخصية كبيرة ومُشرفة، وأنا سعيد جدًا أنني زاملته في الملعب مثل تريكة ومتعب وجمعة وغالي، فعاشور يكسر أرقامًا كثيرة وكبيرة جدًا".

وتابع وليد سليمان: "حسام عاشور مفيد جدًا للفريق ومر عليه مدربون كثيرون مصريون وأجانب، ولم يختلفوا عليه، الأجانب لا يجاملون وكلهم أجمعوا على دوره الكبير في الملعب".

واختتم حديثه: "حسام عاشور هو التاريخ.. التاريخ يجلس حاليًا معك في الاستوديو".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قفشة: تلقيت العديد من العروض وتمسكت بالأهلي لتحقيق حلم والدي

ترشيحاتنا

إعارة نجم الزمالك لأحد أندية الدوري المصري والاعلان خلال ساعات

بمكونين من منزلك .. وصفة لاستعادة لون بشرتك بعد المصيف

حلمي طولان: شيكابالا لا يقل عن الخطيب وحسن شحاتة

الزمالك يفتقد خدمات وش السعد أمام بيراميدز فى نهائى خارج التوقعات لـ كأس مصر

«البيطريين»: قرار عاجل ضد مالك كلب الغردقة المشنوق

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور