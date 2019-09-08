حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

شبه حلمي طولان نجم الزمالك السابق، بين محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي، بـ إدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني.



قال طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن قفشة مع صالح جمعة، وناصر ماهر قبل ان يرحل، قادرين على تعويض غياب عبد الله السعيد عن الأهلي.



وتابع أن الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك لا تتأثر برحيل أي لاعب، والقلعة الحمراء قادرة على تعويض رحيل السعيد.

