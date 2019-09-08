ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمي طولان: حزنت على رحيل هذا اللاعب من الزمالك .. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
محمد ابراهيم وايمن
محمد ابراهيم وايمن حفني وشيكابالا
حسن العمدة
أعرب حلمي طولان المدير الفني السابق لـ الزمالك، عن حزنه لرحيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأبيض إلى المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمد إبراهيم من اللاعبين الموهوبين وهو ابن من أبناء الزمالك، وهو أمر أصبح نادر في فريق الزمالك حاليًا.

وتابع أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة يعلم قدرات محمد إبراهيم جيدًا، متمنيًا أن ينجح في إخراج طاقات اللاعب حتى يظهر كل ما لديه مع فريقه الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ظهوره المميز فى كأس أمم أفريقيا.. المقاصة يضم نجم منتخب أوغندا

المقاصة يتعاقد مع النيجيري موسيس مهاجم الحدود 4 سنوات .. صور

عماد حمدي لاعب الإسماعيلي يتلقي ثلاثة عروض

سيفاجأ بالرحيل.. مصدر مقرب لـ محمد إبراهيم يكشف تفاصيل الاستغناء

ميدو يكشف حقيقة رحيل جون أنطوي لـ بيراميدز

الانضمام للمقاصة أو الاستمرار في الزمالك.. ميدو يكشف مصير شيكابالا

ترشيحاتنا

اعتذرت عن حضور مهرجان الجونة السينمائي.. سوسن بدر تجري عملية جراحية دقيقة

شعبة الذهب تنصح بالشراء قبل زيادة الأسعار.. فيديو

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

محاولة للنيل من سمعتها .. محامي بوسي يفجر مفاجأة عن حقيقة القبض عليها .. فيديو

اخبار البرلمان: انخفاض اسعار هذه السلع بعد تدهور الدولار..قلق برلماني من رفع ثمن الدواجن بعد حظر استيرادها.. وجدولة ديون المتعثرين قريبا

اخبار النادي الأهلي اليوم السبت 7-9-2019 .. أزارو يحسم مصيره مع القلعة الحمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور