حلمي طولان: حزنت على رحيل هذا اللاعب من الزمالك .. فيديو

أعرب حلمي طولان المدير الفني السابق لـ الزمالك، عن حزنه لرحيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأبيض إلى المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.



وقال طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمد إبراهيم من اللاعبين الموهوبين وهو ابن من أبناء الزمالك، وهو أمر أصبح نادر في فريق الزمالك حاليًا.



وتابع أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة يعلم قدرات محمد إبراهيم جيدًا، متمنيًا أن ينجح في إخراج طاقات اللاعب حتى يظهر كل ما لديه مع فريقه الجديد.

