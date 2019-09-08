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رئيس التحرير
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فن

بسبب مفيد فوزى.. بدرية طلبة لمتابع: شرف لينا إلغاء متابعتك

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:11 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
احمد البهى
نشرت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو للإعلامي مفيد فوزى يمتدح فيه موهبتها الفنية.

وعلقت بدرية طلبة على الصورة قائلة: "لما الأستاذ مفيد فوزي يقول كدة يا نهار أبيض الحمد لله، شكرا يا أستاذ مفيد، شكرا الإعلامية حنان مفيد فوزى".

وعلق أحد الأشخاص على الفيديو قائلًا: "إلغاء متابعة أنتي والأستاذ بتاعك".

مما دفع بدرية لترد عليه قائلة: "شرف لينا والله".
بسبب مفيد فوزى.. بدرية طلبة لمتابع: شرف لينا إلغاء متابعتك

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