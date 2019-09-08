بسبب مفيد فوزى.. بدرية طلبة لمتابع: شرف لينا إلغاء متابعتك

نشرت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو للإعلامي مفيد فوزى يمتدح فيه موهبتها الفنية.



وعلقت بدرية طلبة على الصورة قائلة: "لما الأستاذ مفيد فوزي يقول كدة يا نهار أبيض الحمد لله، شكرا يا أستاذ مفيد، شكرا الإعلامية حنان مفيد فوزى".



وعلق أحد الأشخاص على الفيديو قائلًا: "إلغاء متابعة أنتي والأستاذ بتاعك".



مما دفع بدرية لترد عليه قائلة: "شرف لينا والله".