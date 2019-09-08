نهائي كأس مصر .. الزمالك وبيراميدز في صراع المنافسة على اللقب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، اليوم الأحد، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه سيصطدم بمنافس قوي يملك عددا من العوامل المساعدة للحصول على اللقب لأول مرة فى تاريخيه.



ويلتقى الفريقان فى الثامنة مساء يوم الأحد القادم فريق الزمالك نظيره فريق بيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب.



وتُنقَل مباراة عبر أون سبورت ويعلّق عليها حاتم بطيشة، وعبر نايل سبورت بتعليق مدحت شلبي، وعبر تايم سبورت الأرضية بتعليق مؤمن حسن.