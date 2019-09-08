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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبحر بالسما بقوراب من ورق .. سلاف فواخرجي تتألق في أحدث ظهور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:04 ص
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
محمد بدران
شاركت السورية سلاف فواخرجي جمهورها من خلال نشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " بصحبة أولادها.

وظهرت سولاف فواخرجي ويتطاير امامها مراكب من ورق وعلقت على الصور: "عم نبحر بالسما بقوراب من ورق ياما عملناها بالمدرسة وإحنا صغار منسميها باللاذقية شختورة وانتوا ببلادكم شو بتسموها".

في سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.
نبحر بالسما بقوراب من ورق .. سلاف فواخرجي تتألق في أحدث ظهور

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