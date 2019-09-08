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أخبار العالم

بعد مقتل جندي أمريكي .. ترامب يتخذ قرارا صادما بشأن مباحثات السلام مع طالبان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:15 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ قرار صارم تجاه الحكومة الأفغانية وطالبان، عقب مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي في العاصمة كابول.

وقال ترامب عبر تويتر: "لم يكن الجميع تقريبا يعرفون، كان قادة طالبان الكبار، ورئيس أفغانستان، بشكل منفصل، سيجتمعون سرا معي في كامب ديفيد يوم الأحد، كانوا سيأتون إلى الولايات المتحدة الليلة".

وأضاف: "لقد اعترفوا بهجوم في كابول، الذي قتل فيه أحد جنودنا العظماء للغاية، و11 شخصًا آخر. لقد ألغيت الاجتماع على الفور وأوقفت مفاوضات السلام.. أي نوع من الناس يقتلون الكثيرين من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي؟".

وتابع: "لكنهم لم يفعلوا سوى تحويل الأمور للأسوأ.. قتلوا 12 شخصًا بريئًا، من المحتمل أنهم لا يملكون القدرة للتفاوض على أي اتفاق".

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