6 نجوم يغيبون عن الزمالك فى مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، اليوم الأحد، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.



وأعلن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك استبعاد اللاعب كريم بامبو من قائمة المباراة أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر اليوم على ملعب برج العرب.



كما تم استبعاد اللاعب حازم إمام ظهير أيمن الفريق، إضافة إلى أحمد سيد زيزو بسبب الإيقاف وبسبب عدم الجاهزية يغيب مصطفى فتحى هو والثنائي محمود عبد العزيز وإسلام جابر لأسباب فنية.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة، إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه سيصطدم بمنافس قوي يملك عددا من العوامل المساعدة للحصول على اللقب لأول مرة في تاريخيه.