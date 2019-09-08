حلمي طولان: ميتشو مطالب بالفوز بجميع مباريات الزمالك

قال حلمي طولان، المدير الفني السابق لـ الزمالك، إن ميتشو مدرب الأبيض الجديد لابد وأن يحصل على فرصته كاملة.



وأضاف طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "خسارة الكأس لا يجب أن تؤثر على ميتشو".



وأردف : يجب على الأندية توفير الاستقرار ومنح الفرصة للمدرب لأداء عمله بالشكل الأمثل خلال وقت كاف.



وأكد حلمي طولان، أن نجاح ميتشو المدير الفني للزمالك يعتمد على الفوز بجميع المباريات، ومن الأفضل أن تتركه الإدارة للعمل بدون ضغط، كما يجب أن يلتزم كل فرد بعمله ‏وتخصصه، لكي يعمل في جو هادئ.‏



وأكمل : "يجب أيضا الحفاظ على اللاعبين، فلا يجوز أن يرحل لاعب تعاقدت معه منذ عام، لأن ذلك يؤثر على صلابة ‏الفريق".‏