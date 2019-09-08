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رئيس التحرير
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رياضة

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:57 ص
حسن شحاته
حسن شحاته
ريهام بكير
يرى حلمي طولان نجم الزمالك السابق، أن وجود حسن شحاتة "المعلم" ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر الفترة المقبلة يعد تقليلا له ولاسمه.

قال طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، "عيب أقول ان حسن شحاتة مرشح لتدريب المنتخب، المعلم في كفة والجميع في كفة أخرى".

وأردف : حسن شحاتة له وضع ومكانة خاصة، مثل الجوهري ، فترشيحه لتدريب المنتخب يقلل من شانه، فهو لا يتم وضعه في مقارنة مع أحد.

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، أنه من غير المنطقي أن تكون اللجنة المسئولة عن اختيار مدرب المنتخب من ‏الشباب.‏

وقال طولان : "غير منطقي أن ‏يختارنا أولادنا ويقيمونا لتدريب المنتخب، أحمد عبد الله ومحمد فضل في عمر أولادنا، ولا يجوز أن يكونوا المسئولين عن ‏الاختيار وليس لديهم خبرة كافية".‏

وأكمل : "من المفترض أن يشكل اتحاد الكرة لجنة فنية مثل الأهلي تختار الجهاز الفني للمنتخب".

وتابع: "من الممكن تكوين لجنة من طه إسماعيل وحرب الدهشوري وعصام عبد المنعم لاختيار المدرب الجديد، لكن عيب إن ابني ‏يقيمني.. هذا تهريج".‏

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