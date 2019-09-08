نقابة الأطباء البيطريين تكرم الطلاب المتفوقين بـ بني سويف

واصلت نقابة الأطباء البيطريين الفرعية ببنى سويف برئاسة الدكتور طارق الوكيل مشاركتها المجتمعية، بتنظيم حفل تكريم أبناء الأطباء المتفوقين فى الشهادات الإبتدائية والإعدادية والثانوية وأوائل كلية الطب البيطرى بالمحافظة بحضور كل من الدكتور صبري تمام عميد كلية الطب البيطري ببني سويف، والدكتور طارق الوكيل نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة، والدكتور مكرم عبيد الله أمين عام النقابة، والدكتور رمضان توفيق أمين الصندوق بالنقابة، ولفيف من أهالي الطلاب المكرمين وأعضاء النقابة.



أدار الدكتور رمضان توفيق حوارا مفتوحا مع المتفوقين الذين اجمعوا على المثابرة، والإيمان والاجتهاد الدراسى للوصول إلى منصات الشرف.



كما تم تسليم الشهادات للطلاب المتفوقين من أبناء الأطباء، وعددهم 20 طالبا في مختلف المراحل التعليمية، كما تم تقديم فقرات فنية رائعة من بعض الطلاب من الموهوبين في الغناء والعزف.