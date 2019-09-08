ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شخصيتي لا تصلح لقيادة الزمالك .. طولان: حزين على رحيل محمد إبراهيم للمقاصة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:12 ص
حلمي طولان
حلمي طولان
ريهام بكير
أكد حلمي طولان مدرب الزمالك السابق، أن تركيبته الشخصية لا تسمح له بالتواجد داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

قال طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يرفض التدخل في عمله الفني ولا يفضل وجود ضغط مستمر عليه من مسئولي الأندية، ومن ثم لا يمكن أن يتواجد في نادي الزمالك الفترة المقبلة.

وأعرب حلمي طولان ، عن حزنه لرحيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأبيض إلى المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مشيرا إلى أن محمد إبراهيم من اللاعبين الموهوبين وهو ابن من أبناء الزمالك، وهو أمر أصبح نادرا في فريق الزمالك حاليًا.

وتابع أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة يعلم قدرات محمد إبراهيم جيدًا، متمنيًا أن ينجح في إخراج طاقات اللاعب حتى يظهر كل ما لديه مع فريقه الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حارس سابق لـ الأهلي.. الزمالك يجهز بديل محمد عواد في حالة فشل المفاوضات.. فيديو

المقاصة يجهز محمد إبراهيم لقيادة الفريق في الموسم الكروي الجديد .. صور

القباني يختار تشكيل الزمالك لـ مباراة المقاصة.. ويقترح تغيير مركز عبد الله جمعة

رسميا.. صفقة جديدة بين الزمالك ومصر المقاصة

نهائي كأس مصر .. مدرب الزمالك السابق: طارق حامد يستطيع إيقاف عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

6 نجوم يغيبون عن الزمالك فى مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

احذر هذه العلامات.. إذا ظهرت على طفلك تدل على تعرضه لأذى فى المدرسة

القبض على شاب دهس شخصين بسيارته وفر هاربا بـ الفيوم.. فيديو

خالد مرتجي وسراج يمثلان الأهلي في مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم

نهائي كأس مصر .. الزمالك وبيراميدز في صراع المنافسة على اللقب

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور