شخصيتي لا تصلح لقيادة الزمالك .. طولان: حزين على رحيل محمد إبراهيم للمقاصة

أكد حلمي طولان مدرب الزمالك السابق، أن تركيبته الشخصية لا تسمح له بالتواجد داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.



قال طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يرفض التدخل في عمله الفني ولا يفضل وجود ضغط مستمر عليه من مسئولي الأندية، ومن ثم لا يمكن أن يتواجد في نادي الزمالك الفترة المقبلة.



وأعرب حلمي طولان ، عن حزنه لرحيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأبيض إلى المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مشيرا إلى أن محمد إبراهيم من اللاعبين الموهوبين وهو ابن من أبناء الزمالك، وهو أمر أصبح نادرا في فريق الزمالك حاليًا.



وتابع أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة يعلم قدرات محمد إبراهيم جيدًا، متمنيًا أن ينجح في إخراج طاقات اللاعب حتى يظهر كل ما لديه مع فريقه الجديد.