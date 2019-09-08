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منوعات

فيديو صادم قبل وبعد.. الأقمار الصناعية ترصد تأثير إعصار دوريان على الباهاما

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:29 ص
إعصار دوريان قبل
إعصار دوريان قبل وبعد
عزة عاطف
رصدت صور الأقمار الصناعية تأثير الفيضانات الناجمة عن إعصار دوريان بعدما دمرت جزر البهاما، وفقًا لصحيفة NBC نيوز.

استخدم أناماريا لونجو، المتخصص في صور الأقمار الصناعية، رادار Sentinel 1، والذي يسمح بمراقبة سطح الأرض والبحر، على الرغم من السحب الكثيفة لإعصار دوريان.

يظهر في الصور والفيديو كيف غمرت المياه الأراضي في أرخبيل الكاريبي، وكان الوضع أسوأ في جزر أباكو، حيث قتل خمسة أشخاص على الأقل.

واجتاح دوريان -أقوى إعصار تشهده الباهاما على الإطلاق- جزر أباكو والباهاما الكبرى الأسبوع الماضي وسوّى أحياءً بأكملها بالأرض وغمر أخرى بأمواج عاتية مما تسبب فيما وصفته مسؤولة في القطاع الطبي بأنه عدد "صادم" من القتلى.

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