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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

طوارئ في كوريا الشمالية.. وكيم يصاب بـ هلع ما قبل الكارثة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:18 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
حسام رضوان
هاجم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، هجوما شرسا على مسئولي بلاده بسبب تقاعسهم عن الاستعداد لمواجهة أي خطر يهدد البلاد.

وبحسب "سبوتنيك" الروسية، أثار عدم استعداد المسئولين الكورييين الشماليين لإعصار لينج لينج، الذي من المتوقع أن يضرب البلاد.

وعقد أون يوم الجمعة الماضي اجتماعا طارئا حذر خلاله من "الأخطار الوشيكة" للإعصار، وقال خلاله إن المسئولين لا يزالون عاجزون أمام الإعصار ولا يدركون مدى خطورته على البلاد.

على الجانب الآخر، ألغت كوريا الجنوبية أكثر من 270 رحلة جوية، كما قطعت الكهرباء عن حوالي 30 ألأف منزل، وأغلقت الحدائق العامة بسبب شدة الرياح.

وتبلغ سرعة الرياح التي تعرضت لها كوريا الجنوبية إلى 125 كم/ساعة، وأسفرت عن مثل رجل في السبعين من عمره.

فيما وتجاوزت عين الإعصار الساحل الكوري الجنوبي وأصبحت في منطقة البحر الأصفر، وتتجه نحو الشمال باتجاه السواحل الكورية الشمالية.

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