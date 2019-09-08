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أخبار العالم

رد فعل الفالح بعد الأمر الملكي بإعفائه من منصب وزير الطاقة السعودي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:23 ص
خالد الفالح
خالد الفالح
حسام رضوان
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز مساء السبت، عدة أوامر ملكية من بينها إعفاء خالد الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له.

وقال الفالح في أول تعليق له على الأمر الملكي عبر تويتر:"أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم".

فيما وجه التهنئة إلى خلفه قائلا: "أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام".

وتابع: "وختامًا أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح".

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