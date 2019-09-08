شاهد.. سمية الخشاب تعزف على البيانو

نشرت سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سمية الخشاب، في الصورة بفستان أنيق مشجر وهي تعزف على البيانو، وعلقت قائلة: "مسائكم ورد حبايبي"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.



على جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت الفنانة كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.



يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" لـ سمية الخشاب من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس.