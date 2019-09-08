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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلقة الثالثة على التوالي .. حبيبتي فضائية يدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:13 ص
صدى البلد
أحمد البهى
نجح المسلسل الصينى "حبيبتى فضائية " فى الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر ، من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تمكنت الحلقة 10 من المسلسل من تحقيق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات، لتحتل المركز الـ 31 من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة.

وتعد تلك الحلقة الثالثة من العمل التى تدخل الفيديوهات الأعلى مشاهدة ، عبر موقع يوتيوب منذ طرحه.

العمل تدور أحداثه فى إطار رومانسى خيالى حول قصة حب كوميدية تجمع بين فتاة فضائية ورئيس متعجرف وتبلغ عدد حلقاته 28 حلقة .

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