شاهد.. اللحظات الأخيرة لمعاناة أم داخل زنزانة قبل مقتلها بأستراليا

أرادت عائلتها أن يرى العالم لقطات لساعاتها الأخيرة في زنزانة للشرطة، لتكشف بدقة عن "حقيقة" وفاتها، وأظهرت لقطات CCTV الأم «تانيا داي» المرعبة للحظات موتها داخل زنزانة حيث سقطت وضربت رأسها خمس مرات على مدار ساعتين ونصف الساعة بسبب إهمال الشرطة.



أصدرت محكمة Coroner Caitlin English بأستراليا يوم الجمعة الماضي لقطات من الوقت الذي قضته تانيا في زنزانة معلقة بمركز شرطة Castlemaine بعد اعتقالها بسبب سكرها علنًا داخل محطة قطار (مكان عام) في ديسمبر 2017، وفقًا لصحيفة ABC نيوز.



تظهر خلال الفيديو وهي تنهض من فراشها وتضرب رأسها في الحائط، مما تسبب في نزيف دماغي أدى إلى مقتلها، وتم اعتقال تانيا من على قطار V / Line في محطة Castlemaine وتم القبض عليها لكونها "سكرانة".



استمعت لجنة التحقيق إلى أن الشرطة وضعت تانيا في زنزانة "لتفيق"، لكن المخزي أنهم لم يدخلوا زنزانتها من الساعة 3:56 مساءً وحتى 8:03 مساءً، عندما لاحظوا وجود كدمة على جبينها واستدعوا سيارة إسعاف، رغم رؤيتهم لها تعاني من خلف الزجاج.



توفيت المرأة البالغة من العمر 55 عامًا بعد 17 يومًا من نزيف في المخ ناجم عن السقوط داخل الزنزانة في الساعة 4:51 مساءً، وقال أبناؤها "تظهر اللقطات أن والدتنا كانت واعية."