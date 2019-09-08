ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. اللحظات الأخيرة لمعاناة أم داخل زنزانة قبل مقتلها بأستراليا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:43 ص
لحظات موت امرأة داخل
لحظات موت امرأة داخل زنزانة
عزة عاطف
أرادت عائلتها أن يرى العالم لقطات لساعاتها الأخيرة في زنزانة للشرطة، لتكشف بدقة عن "حقيقة" وفاتها، وأظهرت لقطات CCTV الأم «تانيا داي» المرعبة للحظات موتها داخل زنزانة حيث سقطت وضربت رأسها خمس مرات على مدار ساعتين ونصف الساعة بسبب إهمال الشرطة.

أصدرت محكمة Coroner Caitlin English بأستراليا يوم الجمعة الماضي لقطات من الوقت الذي قضته تانيا في زنزانة معلقة بمركز شرطة Castlemaine بعد اعتقالها بسبب سكرها علنًا داخل محطة قطار (مكان عام) في ديسمبر 2017، وفقًا لصحيفة ABC نيوز.

تظهر خلال الفيديو وهي تنهض من فراشها وتضرب رأسها في الحائط، مما تسبب في نزيف دماغي أدى إلى مقتلها، وتم اعتقال تانيا من على قطار V / Line في محطة Castlemaine وتم القبض عليها لكونها "سكرانة".

استمعت لجنة التحقيق إلى أن الشرطة وضعت تانيا في زنزانة "لتفيق"، لكن المخزي أنهم لم يدخلوا زنزانتها من الساعة 3:56 مساءً وحتى 8:03 مساءً، عندما لاحظوا وجود كدمة على جبينها واستدعوا سيارة إسعاف، رغم رؤيتهم لها تعاني من خلف الزجاج.

توفيت المرأة البالغة من العمر 55 عامًا بعد 17 يومًا من نزيف في المخ ناجم عن السقوط داخل الزنزانة في الساعة 4:51 مساءً، وقال أبناؤها "تظهر اللقطات أن والدتنا كانت واعية."
شاهد.. اللحظات الأخيرة لمعاناة أم داخل زنزانة قبل مقتلها بأستراليا
شاهد.. اللحظات الأخيرة لمعاناة أم داخل زنزانة قبل مقتلها بأستراليا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لوحة فاضحة لـ كلينتون وشقة تردد عليها باراك وصداقة مع ترامب.. هل كان جيفري إبستين كاتم الأسرار المشينة للرؤساء والمشاهير.. نظريات تتحدث عن جريمة قتل سياسي.. وشواهد مريبة في زنزانته

دون رحمة .. إجبار سجينة امريكية على الولادة بمفردها داخل الزنزانة

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة في تحقيقات وفاة العالم النووي المصري

تطورات مثيرة في الكونجرس بشأن التحقيق مع ترامب

6 نجوم يغيبون عن الزمالك فى مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

حلمي طولان: حزنت على رحيل هذا اللاعب من الزمالك .. فيديو

الجيش الليبي يرد على هجوم الطائرات التركية بقصف جنوبي طرابلس

قصة كوب العصير.. سفير مصر بالمغرب يفجر مفاجأة عن وفاة العالم المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور