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فن

بصورة من العمرة.. هبة مجدى تهنئ ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
هبة مجدى وريهام عبد
هبة مجدى وريهام عبد الغفور
محمد بدران
حرصت الفنانة هبة مجدى على تهنئة صديقتها الفنانة ريهام عبدالغفور بمناسبة عيد ميلادها، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هبة مجدي صورة لها برفقة ريهام أثناء تأديتهما مناسك العمرة عبر خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "happy birthday Rico".

وتحتفل ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها في 6 سبتمبر من كل عام".

يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد صلاح السعدني.
بصورة من العمرة.. هبة مجدى تهنئ ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها

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