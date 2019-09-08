خالد مرتجي وسراج يمثلان الأهلي في مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا؛ لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.



ووافق المجلس على سفر عضوي المجلس المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين إلى مدريد خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري؛ لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة



وذلك تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا)، وحرصا من المجلس على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.

