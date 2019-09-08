ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشير الديك: استغرقت 6 شهور فى كتابة الفارس والأميرة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكد الكاتب بشير الديك أن فيلم الفارس والأميرة استغرق فى كتابته والتحضير له ما يزيد عن الستة أشهر، مؤكدًا أنه انتهى من كتابة الفيلم منذ ما يقرب من 15 عامًا.

وأضاف بشير الديك لـ صدى البلد، أن العمل تعرض لأزمة إنتاجية عرقلت خروجه إلى النور، إلا أنه بعد تلك السنوات قررت شركة الإنتاج وضع اللمسات النهائية عليه واستكماله، وقرروا مشاركته فى مهرجان الجونة السينمائى، على أن يتم عرضه فى دور العرض السينمائية بعد ذلك.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا. خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

وشكلت مساهمة نخبة من أصوات كبار الممثلين المصريين، عاملًا مهمًا في إنجاز الفيلم، حيث يضم كل من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق. الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأصوات محمد هنيدى وأمينة رزق.. الفارس والأميرة أول فيلم رسوم متحركة مصري بـ مهرجان الجونة السينمائي

مشروع استغرق 20 عاما ويعود بـ أمينة رزق وسعيد صالح للشاشة.. أول فيلم تحريك مصري طويل في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد عز يصور أحدث أفلامه فى المملكة العربية السعودية

مشاركة مصرية كبيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية

حضور قوي للأفلام المصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية.. الضيف يشارك في المسابقة الرسمية.. ما تعلاش عن الحاجب يتنافس على الأفلام القصيرة.. وأمسية خاصة لـ يوم الدين

بعد رحيلها بـ 16 عامًا.. فيلم جديد لـ أمينة رزق بالسينمات

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. رقصة مثيرة لـ فيفي عبده .. ابنة عمرو دياب في ملهى ليلي .. حادث مروع لـ حكيم

أحدث ظهور لـ جورج وسوف مع أولاده.. شاهد

نهائي كأس مصر.. حلمي طولان يحذر لاعبي الزمالك من ثنائي بيراميدز

شاهد.. اللحظات الأخيرة لمعاناة أم داخل زنزانة قبل مقتلها بأستراليا

عمومية الزمالك تفرض كلمتها .. تعرف على تفاصيل التصويت على الميزانية

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور