بشير الديك: استغرقت 6 شهور فى كتابة الفارس والأميرة

أكد الكاتب بشير الديك أن فيلم الفارس والأميرة استغرق فى كتابته والتحضير له ما يزيد عن الستة أشهر، مؤكدًا أنه انتهى من كتابة الفيلم منذ ما يقرب من 15 عامًا.



وأضاف بشير الديك لـ صدى البلد، أن العمل تعرض لأزمة إنتاجية عرقلت خروجه إلى النور، إلا أنه بعد تلك السنوات قررت شركة الإنتاج وضع اللمسات النهائية عليه واستكماله، وقرروا مشاركته فى مهرجان الجونة السينمائى، على أن يتم عرضه فى دور العرض السينمائية بعد ذلك.



أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا. خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.



وشكلت مساهمة نخبة من أصوات كبار الممثلين المصريين، عاملًا مهمًا في إنجاز الفيلم، حيث يضم كل من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق. الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.