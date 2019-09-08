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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة يتصدر يوتيوب بسبب كريم عبد العزيز

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تمكن أمير كرارة من تصدر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين".

الحلقة استضاف فيها الفنان أمير كرارة زميله كريم عبد العزيز، وحققت عند طرحها بـ 24 ساعة فقط ما يقرب من ربع مليون مشاهدة.

وخلال الحلقة تحدث كريم عبد العزيز عن فيلمه الأخير " الفيل الأزرق"، الذى شاركه فى البطولة نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

الفيلم حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وينافس حاليا في السينمات مع عدد من الأفلام هي "ولاد رزق 2"، "الكنز 2"، "خيال مآتة"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلمي "الممر"، و"كازابلانكا" من أفلام عيد الفطر.

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