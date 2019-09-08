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رياضة

استعدادا للممتاز ب .. طهطا يضم حارس سوهاج موسمين

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
صدى البلد
رباب الهوارى
تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي طهطا، برئاسة الدكتور عادل حلمي، مع اللاعب أحمد حسن ، حارس سوهاج في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ،لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

ووقع أحمد حسن علي عقود انضمامه لنادي طهطا ،لمدة موسمين في حضور مسئولي مجلس الادارة وإدارى الفريق، وبركات ابراهيم المدير الفنى للفريق.

يذكر أن مسئولي مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عادل حلمى والجهاز الفني بقيادة بركات ابراهيم يكثفون جهودهم لتدعيم صفوف الفريق بعناصر متميزة استعدادًا للموسم الجديد.

وكان مسئولو نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي نجح في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

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