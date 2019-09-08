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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طهطا يضم ظهير المنيا لمدة موسمين

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:46 ص
صدى البلد
رباب الهوارى
حسم مسئولو مجلس إدارة نادي طهطا، برئاسة الدكتور عادل حلمي، التعاقد مع اللاعب محمد عبد القادر ،ظهير أيمن المنيا واتحاد الشرطه، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ،لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

قال هيثم جمعة ،عضو مجلس إدارة نادي طهطا، في تصريحات "لصدى البلد" أن اللاعب محمد عبدالقادر وقع لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده وأنه من اللاعبين المميزين، وجاء التعاقد معه بناء على ترشيح المدير الفني بركات ابراهيم، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف أن مسئولي مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عادل حلمى والجهاز الفني بقيادة بركات ابراهيم يكثفون جهودهم لتدعيم صفوف الفريق بعناصر متميزة استعدادًا للموسم الجديد.

يذكر أن مسئولي نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي نجح في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

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