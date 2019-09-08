بعد 10 أعوام من الجريمة.. اكتشاف جثة رجل مفقود والقبض على قاتله

اعتقلت الشرطة الأسترالية رجلًا من ولاية كوينزلاند ونقلته إلى ولاية نيو ساوث ويلز، حيث وجهت إليه تهمة قتل «ويليام شابلن»، الذي اختفى قبل 10 أعوام تقريبًا، واعتبر مفقود حتى وجدت الشرطة جثته اليوم مقتولًا.



كان شابلن في الخامسة والعشرين من عمره عندما شوهد لآخر مرة في جيروجري، شمال بلدة ألبوري الحدودية، في مايو عام 2010، أي منذ ما يقرب من 10 سنوات، وفقًا لموقع 10 دايلي.



وألقت المباحث القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا في تاونزفيل وتم منحهم إذنًا بتسليمه يوم الجمعة إلى ولاية نيو ساوث ويلز.



وقالت الشرطة إن القاتل من بلدة تاونزفيل نقل جوًا الى سيدني، أمس، واتهم بقتل شابلن بالقرب من منزله، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة المحلية المركزية اليوم الأحد.

