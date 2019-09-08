ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 10 أعوام من الجريمة.. اكتشاف جثة رجل مفقود والقبض على قاتله

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:45 ص
العثور على جثة رجل
العثور على جثة رجل مفقود منذ 10 أعوام
عزة عاطف
اعتقلت الشرطة الأسترالية رجلًا من ولاية كوينزلاند ونقلته إلى ولاية نيو ساوث ويلز، حيث وجهت إليه تهمة قتل «ويليام شابلن»، الذي اختفى قبل 10 أعوام تقريبًا، واعتبر مفقود حتى وجدت الشرطة جثته اليوم مقتولًا.

كان شابلن في الخامسة والعشرين من عمره عندما شوهد لآخر مرة في جيروجري، شمال بلدة ألبوري الحدودية، في مايو عام 2010، أي منذ ما يقرب من 10 سنوات، وفقًا لموقع 10 دايلي.

وألقت المباحث القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا في تاونزفيل وتم منحهم إذنًا بتسليمه يوم الجمعة إلى ولاية نيو ساوث ويلز.

وقالت الشرطة إن القاتل من بلدة تاونزفيل نقل جوًا الى سيدني، أمس، واتهم بقتل شابلن بالقرب من منزله، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة المحلية المركزية اليوم الأحد.
الضحية الضحية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل امرأة على يد مسلح يصرخ: اقتلوني.. في سيدني.. فيديو

مذبحة مروعة وليس إرهابا.. الشرطة الأسترالية تكشف تفاصيل هجوم سيدني

ترشيحاتنا

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

سفير مصري يكشف حقيقة دس سم في العصير لعالم مصري وقتله بالمغرب

سبب وحيد يفصل ميتشو عن الرحيل من الزمالك .. فيديو

بعد نجاته من الموت.. تفاصيل الحادث المروع للمطرب حكيم

حظر السوشيال ميديا .. مجلس الأهلي يصدر فرمانات بشأن أخبار النادي

حلمي طولان: شيكابالا لا يقل عن الخطيب وحسن شحاتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور