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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مراد يلديريم يعتذر عن من سيربح المليون بسبب رامو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:48 ص
مراد يلديريم
مراد يلديريم
أحمد البهى
كشف الفنان مراد يلديريم عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات العالمى " تويتر"، عن سبب اعتذاره عن تقديم برنامجه من سيربح المليون فى نسخته التركية .

وعلق مراد يلديريم قائلًا : "بسبب شغفي للتمثيل أنهي وظيفتي كمقدم لبرنامج من سيربح المليون. وأشكر جميع مسؤولي القناة وطاقم البرنامج لأنهم قابلوا قراري هذا بتفهم" .

وتابع " مراد " قائلًا : " والآن حان وقت مسلسل رامو".

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل رامو، حددت يوم 20 سبتمبر من الشهر الحالي موعد لبدء التصوير في مدينة أضنة.

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