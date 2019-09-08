مراد يلديريم يعتذر عن من سيربح المليون بسبب رامو

كشف الفنان مراد يلديريم عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات العالمى " تويتر"، عن سبب اعتذاره عن تقديم برنامجه من سيربح المليون فى نسخته التركية .



وعلق مراد يلديريم قائلًا : "بسبب شغفي للتمثيل أنهي وظيفتي كمقدم لبرنامج من سيربح المليون. وأشكر جميع مسؤولي القناة وطاقم البرنامج لأنهم قابلوا قراري هذا بتفهم" .



وتابع " مراد " قائلًا : " والآن حان وقت مسلسل رامو".



يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل رامو، حددت يوم 20 سبتمبر من الشهر الحالي موعد لبدء التصوير في مدينة أضنة.

