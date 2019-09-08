أخبار القطبين.. قرارات حاسمة لمجلس إدارة الأهلي.. إنشاء الاستاد الجديد.. وعمومية الزمالك تختار مجلسها الجديد

وجاءت قرارات مجلس الأهلي على النحو التالي:





في الساعات الماضية ، شهد ناديا الأهلي والزمالك عدة أحداث، حيث انتهى مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب من اجتماعه متخذا عدة قرارات، وانتهت الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء، للتصويت على الميزانية، والانتخابات التكميلية لأعضاء المجلس.- اعتماد التصديق على محضر الجلسة 12 العادية المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2019 ، واتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأي صورة من الصور.- حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، عملا بالمادة 9 من اللائحة.- الموافقة على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي وتضم الدكتور محمود باجنيد أمينا عاما وعضوية كل من؛ محمد الجارحي وعبد الوهاب محمد توفيق وعبد الهادي القصبي وأنيسة حسونة وخالد مدين وهشام جمال.- الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية وهم: إبراهيم الكفراوي لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة، وطارق قنديل لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش، وجوهر نبيل لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد كرة اليد، والدكتور مهند مجدي لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمباز.- ووجه مجلس الإدارة بالإجماع الشكر للكابتن محمد يوسف على، ما قدمه من جهود غير عادية خلال فترة توليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.- الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الخطوات الفعلية بخصوص تشييد استاد النادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، وعضوية كل من؛ العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.وقرر المجلس إعادة فتح باب الاشتراكات الجديدة في فرع النادي بالشيخ زايد بعد عرض المستشار الهندسي لمجلس الإدارة لحجم الإنشاءات التي بدأ تنفيذها في الفرع بالفعل، وفي مقدمتها إنشاء مجمع الاسكواش الذي يضم 8 ملاعب، بالإضافة لصالة جمباز مجهزة على أعلى مستوى، وصالة كاراتيه ومبنى اجتماعيا جديدا ومسجدا يتسع لــ1300 فرد؛ بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة في أعضاء النادي بالفرع، بما يليق بعضو النادي الأهلي، على أن تبلغ قيمة اشتراك الفرد في الفرع 175 ألف جنيه.- وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة لإقرار نسبة الزيادة في قيمة الاشتراك للعضوية العاملة العامة وعضوية الفروع المختلفة.- ووافق المجلس على سفر طارق قنديل إلى غينيا الاستوائية لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من 10 إلى 16 سبتمبر الحالي لأداء مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.- وافق المجلس على سفر عضوي المجلس المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين إلى مدريد خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري؛ لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة، وذلك تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا)، وحرصا من المجلس على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.- اعتماد قرارات مجلس الإدارة بالتمرير فيما يتعلق بملف كرة القدم؛ سواء فيما يتعلق بتوجيه الشكر للجهاز الفني السابق، والتعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري رينيه فايلر.- اعتماد عدد من توصيات إدارة الشئون القانونية فيما يتعلق بالأحداث التي شهدها مؤخرًا فرع النادي بمدينة نصر، حيث تقرر إيقاف عدد من الأعضاء وحرمانهم من دخول النادي لحين عرض أمرهم على أقرب جمعية عمومية؛ للنظر في إسقاط عضويتهم؛ نظرا لما بدر منهم، مع إيقاف آخرين لمدة 6 أشهر.- كما ناقش المجلس ملف النشاط الرياضي مع الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط، الذي عرض العديد من الموضوعات المتعلقة باعتماد عقود لاعبين وأجهزة فنية، وتوفير مستلزمات الألعاب الجماعية، ووافق عليها، كما قرر المجلس تنظيم احتفالية كبرى لتكريم أبناء النادي في جميع الألعاب الجماعية والفردية والذين حققوا إنجازات قارية أو دولية خلال الموسم الماضي.أما عن الزمالك فقد انتهت الجمعية العمومية ، وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك أن من يحق له التصويت 119986، وبلغ عدد الحضور 30832 وقام بالتصويت على نجاح المرشحين في الانتخابات التكميلية بالتزكية 30074، ووافق على نجاحهم 20560 عضوا، ورفض 9514.وفي التصويت على الميزانية، قام بالتصويت 30832 وافق على الميزانية 29839، وأوضحت اللجنة أن المجلس سيتم تفويضه في مناقشة باقي لأعمال اللجنة.وتشترط لائحة الزمالك تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على أربعة مقاعد.من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تبرع بـ 18 مليون جنيه في ميزانية النادي الأبيض التي تم اعتمادها، وشهدت وجود فائض ميزانية بلغ 170 مليون جنيه.وشدد رئيس النادي الأبيض على أنه رفض الحصول على 180 مليون جنيه هدية من تركي آل الشيخ ووضعهم في النادي.وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك أصبح النادي الأول إنشائيا ورياضيا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن جميع أعضاء المجلس الحالي خادمون للنادي.وعقب انتهاء الجمعية العمومية، تم الإعلان عن التشكيل الرسمي لمجلس الزمالك بعد الانتخابات التكميلية وأصبح يضم 10 أعضاء هم: مرتضى منصور رئيسا، وأحمد جلال إبراهيم نائبا للرئيس، وأشرف زكي أمينا للصندوق.والأعضاء: إسماعيل يوسف وعلاء مقلد وهاني زادة وشريفة الفار وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.