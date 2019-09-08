أستراليا تحترق.. إصابة رجل إطفاء بحروق مميتة خلال محاولة إنقاذ السكان

أصيب رجل إطفاء متطوع يبلغ من العمر 66 عامًا بحروق خطيرة في كامل جسده خلال احتراق ستة منازل في الوقت الذي قاتلت فيه فرق الإطفاء ما يقرب من 20 حريق شجيرة وحشائش غير مبررة بأستراليا.



احترقت يد نيفيل سميث المحلية في تينترفيلد بأستراليا، ذراعه، ساقيه، وظهره، ووجهه والممرات الهوائية لصدره يوم الجمعة بينما كان هو وزميله يحاربون حريق جبل ماكنزي، الذي وصل لمسافة 3500 هكتار جنوب بلدة تينترفيلد بحلول ظهر يوم السبت.



لم يستطع أن يقاوم رغبته في إنقاذ السكان ومنازلهم، ومواصلة عمله التطوعي بإخلاص شديد لكن جروحه كانت أشد،وتم نقله إلى مستشفى بريسبان الملكي، حيث لا يزال في حالة حرجة.



وقال شين فيتزسيمونز مفوض الاتحاد الملكي للصحة للصحفيين يوم السبت "من المتوقع أن يبقى في وحدة العناية المركزة لبعض الوقت"، "نحن نعمل عن كثب مع أسرته، زملائه وأصدقائه"، حيث كانت قد دمرت واحترقت الشاحنة التي ركبها هو وصديقه.



وأضاف أن هذه الحرائق بمثابة تذكير بمدى خطورة هذه المواقد المتقلبة وخاصة في ظل ظروف الجفاف الأساسية وجفاف الغطاء النباتي"، فقد نشب حوالي 60 حريقًا وما زالت مشتعلة في جميع أنحاء الولاية، بينما 19 منها غير خاضعة للرقابة أو السيطرة.



تقع معظم الحرائق في شمال الولاية، وعلى الرغم من أن تحذيرًا طارئًا -وهو السادس الذي يصدر منذ صباح يوم الجمعة – كان قد صدر عن حريق في الساحل الجنوبي.