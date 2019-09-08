ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أستراليا تحترق.. إصابة رجل إطفاء بحروق مميتة خلال محاولة إنقاذ السكان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:05 ص
حرائق تينترفيلد
حرائق تينترفيلد
عزة عاطف
أصيب رجل إطفاء متطوع يبلغ من العمر 66 عامًا بحروق خطيرة في كامل جسده خلال احتراق ستة منازل في الوقت الذي قاتلت فيه فرق الإطفاء ما يقرب من 20 حريق شجيرة وحشائش غير مبررة بأستراليا.

احترقت يد نيفيل سميث المحلية في تينترفيلد بأستراليا، ذراعه، ساقيه، وظهره، ووجهه والممرات الهوائية لصدره يوم الجمعة بينما كان هو وزميله يحاربون حريق جبل ماكنزي، الذي وصل لمسافة 3500 هكتار جنوب بلدة تينترفيلد بحلول ظهر يوم السبت.

لم يستطع أن يقاوم رغبته في إنقاذ السكان ومنازلهم، ومواصلة عمله التطوعي بإخلاص شديد لكن جروحه كانت أشد،وتم نقله إلى مستشفى بريسبان الملكي، حيث لا يزال في حالة حرجة.

وقال شين فيتزسيمونز مفوض الاتحاد الملكي للصحة للصحفيين يوم السبت "من المتوقع أن يبقى في وحدة العناية المركزة لبعض الوقت"، "نحن نعمل عن كثب مع أسرته، زملائه وأصدقائه"، حيث كانت قد دمرت واحترقت الشاحنة التي ركبها هو وصديقه.

وأضاف أن هذه الحرائق بمثابة تذكير بمدى خطورة هذه المواقد المتقلبة وخاصة في ظل ظروف الجفاف الأساسية وجفاف الغطاء النباتي"، فقد نشب حوالي 60 حريقًا وما زالت مشتعلة في جميع أنحاء الولاية، بينما 19 منها غير خاضعة للرقابة أو السيطرة.

تقع معظم الحرائق في شمال الولاية، وعلى الرغم من أن تحذيرًا طارئًا -وهو السادس الذي يصدر منذ صباح يوم الجمعة – كان قد صدر عن حريق في الساحل الجنوبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1000 رجل عجزوا عن إطفاء الحرائق.. موجة حر تحصد الأرواح.. فيديو

حريق غابات لا يزال مشتعلاً بوسط البرتغال وحشد 800 رجل إطفاء

درجة الحرارة تشعل الحرائق في فرنسا وأول ضحية في بلجيكا

ترشيحاتنا

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

أخبار الفن .. رقصة مثيرة لـ فيفي عبده .. ابنة عمرو دياب في ملهى ليلي .. حادث مروع لـ حكيم

تطورات مثيرة في الكونجرس بشأن التحقيق مع ترامب

اخبار نادي الزمالك اليوم 7-9-2019.. مرتضى يعلن مفاجأة للجماهير.. والأبيض يفقد وش السعد أمام بيراميدز

قصة كوب العصير.. سفير مصر بالمغرب يفجر مفاجأة عن وفاة العالم المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور