الزمالك وبيراميدز .. 8 أجانب يمثلون 5 جنسيات في نهائي كأس مصر

ينطلق الليلة نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز ليسدل الستار على أحد اطول مواسم الكرة المصرية عبر تاريخها في انتظار مباراة السوبر بين القطبين والمقرر لها الشهر الجاري .



النهائي المنتظر والذي وصل إليه الزمالك حامل لقب البطولة التي أصبحت مفضلة لدي جمهوره واعتبرها البعض تعويض بسيط عن اخفاقات الفوز ببطولة الدوري ، يواجه الوافد الجديد للمسابقة المصرية نادي بيراميدز والذي تطور مستواه الفني بشكل كبير مع مدربه الفرنسي سبستيان ديسابر ونجح في الإطاحة ببطل الدوري النادي الاهلي ثم الفوز على حرس الحدود وبتروجيت تباعا قبل لقاء الزمالك اليوم .



الملفت والشيء الجيد في لقاء الليلة والذي قد تشهده ملاعبنا المصرية للمرة الأولي هو زيادة عدد اللاعبين الأجانب في المباراة بشكل كبير قد يصل الى ثمانية لاعبين في الفريقين في حالة مشاركة الجميع.



فنجد في الزمالك الثنائي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن وفرجاني ساسي لاعب الوسط والمغربي اشرف بن شرقي ضمنوا المشاركة في تشكيلة الصربي ميتشو سيردوفيتش بجانب ترقب مشاركة المغربي محمد اوناجم ومواطنه خالد بوطيب.



فيما يبدا ديسابر بالثنائي الأجنبي في بيراميدز وهما البوركيني المتألق إريك تراوري والهداف الغاني جون انطوي بجانب احتمالية مشاركة الأوغندي عبده لومالا ، وهو مايعني أن لقاء الليلة ستكون جماهير الكرة المصرية على موعد مع مشاهدة ثماني لاعبين أجانب يمثلون خمس جنسيات وهم المغرب وتونس وغانا وبوركينا فاسو واوغندا .