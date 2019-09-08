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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استمرار عاطف ناصر رئيسا للهيئة البرلمانية.. مستقبل وطن يجري تعديلات على الأمانة المركزية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:25 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان
أعلن حزب مستقبل وطن، عن إجراء عدد من التعديلات على مستوى الأمانة المركزية للحزب، وجاء القرار متضمنا تعيين "عادل عبد الفتاح مأمون ناصر أمينًا لمحافظة الجيزة، بدلا من النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان.

كما قرر رئيس الحزب، الإبقاء على النائب عاطف ناصر رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الحالي.

كما تقرر إلغاء جميع القطاعات الجغرافية، مع تعيين أمناء القطاعات أمناء مساعدين بأمانة التنظيم..
استمرار عاطف ناصر رئيسا للهيئة البرلمانية.. مستقبل وطن يجري تعديلات على الأمانة المركزية
استمرار عاطف ناصر رئيسا للهيئة البرلمانية.. مستقبل وطن يجري تعديلات على الأمانة المركزية
استمرار عاطف ناصر رئيسا للهيئة البرلمانية.. مستقبل وطن يجري تعديلات على الأمانة المركزية
استمرار عاطف ناصر رئيسا للهيئة البرلمانية.. مستقبل وطن يجري تعديلات على الأمانة المركزية
استمرار عاطف ناصر رئيسا للهيئة البرلمانية.. مستقبل وطن يجري تعديلات على الأمانة المركزية
استمرار عاطف ناصر رئيسا للهيئة البرلمانية.. مستقبل وطن يجري تعديلات على الأمانة المركزية

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