استمرار عاطف ناصر رئيسا للهيئة البرلمانية.. مستقبل وطن يجري تعديلات على الأمانة المركزية

أعلن حزب مستقبل وطن، عن إجراء عدد من التعديلات على مستوى الأمانة المركزية للحزب، وجاء القرار متضمنا تعيين "عادل عبد الفتاح مأمون ناصر أمينًا لمحافظة الجيزة، بدلا من النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان.



كما قرر رئيس الحزب، الإبقاء على النائب عاطف ناصر رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الحالي.



كما تقرر إلغاء جميع القطاعات الجغرافية، مع تعيين أمناء القطاعات أمناء مساعدين بأمانة التنظيم..