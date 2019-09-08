أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالاتي :عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة، من كرة القدم والألعاب الأخرى، والانشاءات ، وممثلي القلعة الحمراء في عمومية الاتحادات وغير ذلك من القرارات الحاسمة، وخاصة حظر تداول أخبار النادي على السوشيال ميديا.أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي شهد أكبر جمعية عمومية في تاريخه ، وحرص على توجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض على دعمهم لمجلس الإدارة ، موجها رسالة لمن رفض التصويت على الميزانية قائلا من رفض الميزانية كيف سيواجه الله يوم القيامة".أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك أن من يحق له التصويت 119986 وبلغ عدد الحضور 30832 وقام بالتصويت على نجاح المرشحين للانتخابات التكميلية بالتزكية عدد 30074، ووافق على نجاحهم 20560 عضوا ورفض 9514.يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز ، اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس مصر 2019 ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية."أريد أن أصبح الأكثر تتويجا في العالم" هكذا رد حسام عاشور قائد النادي الأهلي، عن حلمه قبل إنهاء مسيرته في الملاعب، بعد التاريخ الطويل الذي حصده مع القلعة الحمراء طوال تاريخه.قال حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود الخطيب كان أحد الأسباب الرئيسية في الانضمام إلى النادي معلقا:"محمود الخطيب كان سبب تحقيق حلمي في الانضمام للنادي الأهلي".قال حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.كشف حلمي طولان المدير الفني السابق لـ الزمالك، عن أسباب رفضه تولي حسام حسن مدرب سموحة، قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.