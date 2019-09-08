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رياضة

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:15 ص
صدى البلد
حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر انقلابا في صفوف جماهير نادي مالجا على رئيس النادي عبد الله بن علي آل ثاني أحد رجال الأسرة الحاكمة الداعمة للإرهاب في قطر.

جاء ذلك بعد خسارة نادي مالجا على أرضه ووسط جمهوره من قبل نادي ألميريا، الذي يملكه رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وانتهت المباراة بفوز ألمريا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس السبت في إطار منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وأظهر الفيديو اعتصام الجماهير الغفيرة لنادي مالقا أمام مقر النادي والمطالبة برحيل آل ثاني عن النادي بعد فشله في إدارة النادي وتحقيق آمال الجماهير.

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