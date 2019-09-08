عمر ربيع ياسين يوجه رسالة لـ حسام عاشور وجمهور الأهلي

نشر الإعلامى عمر ربيع ياسين صورة بصحبة حسام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق الإعلامى عمر ربيع ياسين على الصورة قائلًا: "شرفتنى ونورتنى كابتن النادى الاهلى المسمار حسام عاشور أتمنى أن الحلقة تكون عجبت حضراتكم".



وحل حسام عاشور حل ضيفًا السبت الماضي مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، في برنامجه الاهلى اليوم"، المعروض على شاشة قناة الاهلى".



ويستعد الأهلي لمواجهة «كانو سبورت» التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

