كشف مصدر قضائي مغربي تفاصيل جديدة في تحقيقات وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان.



وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن التقرير الكامل الذي أمرت به النيابة لم يصل بعد.



وأضاف:"الطبيب الذي قام بالتشريح أكد أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية، لكن التقرير الكامل لم يصل النيابة وهذه فقط نتائج أولية".



وأكد المصدر أن السلطات المغربية لديها كامل الحرص على كشف ملابسات وفاة العالم المصري، وأن التحقيقات لم تتوقف فقط عند طلب تشريح الجثة، بل إن الأمر اتخذ طرقا أخرى.



وطالب المصدر بوقف محاولات استباق نتائج التحقيق، وبخاصة التقرير الكامل لتشريح الجثة، والذي سيكشف بالتفصيل الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة.



وأفصح عن أنه من المرجح الإعلان عن نتائج التقرير الكامل غدا الاثنين.



وكان العالم المصري الذي منصب رئيس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية سابقا، توفي خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري.