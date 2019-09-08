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مرأة

أضرار أكل الأقلام الرصاص على الأطفال .. ضعف الذاكرة أخطرها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:29 ص
اضرار اكل اقلام الرصاص
اضرار اكل اقلام الرصاص على الاطفال
آية التيجي
أضرار أكل الأقلام الرصاص على الأطفال تكمن في تناول الطفل كميات كبيرة منه، سواء كانت عن طريق الفم، أو تلوث اليدين بالرصاص بعد الإمساك بالقلم، ثم البدء في تناول الطعام دون غسلها، يمكن ان يؤدي إلى إصابة الجهاز الهضمي باضطرابات متعددة، بالإضافة إلى التسمم، لانه يتراكم في المعدة.

أضرار أكل الأقلام الرصاص على الأطفال:

1- ضعف الذاكرة:
يمكن ان يتسبب اكل الأقلام الرصاص به دخول كميات كبيرة من الرصاص إلى مجرى الدم، وبالتالي وصولها إلى المخ، في ضعف الذاكرة عند الاطفال.

2- خلل وظائف المخ:
يتسبب دخول كميات كبيرة من الرصاص في المخ، إلى تلف الخلايا في المخ، مما يتسبب في حدوث خلل كبير في وظائف المخ للأطفال.

3- سرعة تقلب المزاج:
دخول كمية كبيرة من الرصاص في مجرى الدم، يؤدي إلى تغير الحالة والمواد للطفل،حيث يمكن ان يجعله تقلب المزاج، كالغضب، العصبية.

4- فرط الحركة:
ويمكن معرفة ما أن كان طفلك تأثر بدخول كميات كبيرة من الرصاص في جسمك عن طريق متابعة حركات الطفل، فإن وجدتي انه يعاني من فرط الحركة، وخصوصا أثناء القيام بالأنشطة، فعليك أخذ الإحتياطات وتوعية طفلك تجاه مخاطر أكل الأقلام الرصاص.

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